В Якутии пьяный мужчина угнал машину с двумя маленькими детьми в салоне

В Якутске пьяный мужчина угнал автомобиль, в котором находились двое детей. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Инцидент произошел накануне вечером. Мать оставила двух спящих детей 4 и 5 лет в заведенной машине и пошла в магазин за покупками. Когда она вернулась, автомобиля уже не было.

«Благодаря комплексам фотовидеофиксации угнанный транспорт был задержан инспекторами ДПС спустя 10 минут», – сообщили в полиции.

Угонщиком оказался 55-летний мужчина, он был пьян. Кроме того, в салоне также находился еще один пассажир, который заявил, что обстоятельств угона не помнит. Обоих мужчин задержали.

Отмечается, что малыши не пострадали, их передали матери. Теперь инспекция по делам несовершеннолетних проверит обстоятельства случившегося и решит, не нарушила ли женщина требования по надлежащему воспитанию детей.

Якутск, Зоя Осколкова

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