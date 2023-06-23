В Бурятии автомобиль упал в реку. Три человека погибли и один пострадал. Об этом сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.
Авария произошла в Селенгинском районе. Водитель УАЗа не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась в реку Темник. В тот момент в салоне находились четыре человека, трое из них получили смертельные травмы.
«Автомобиль находится в воде на глубине 1,8 м. Ночное время суток, а также сильное течение осложняли работу по извлечению погибших», – говорится в сообщении. Одного пострадавшего эвакуировали работники лесной охраны.
На месте ДТП находятся сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Улан-Удэ, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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