В Бурятии автомобиль упал в реку, три человека погибли

В Бурятии автомобиль упал в реку. Три человека погибли и один пострадал. Об этом сообщает республиканское агентство ГО и ЧС.

Авария произошла в Селенгинском районе. Водитель УАЗа не справился с управлением, машина съехала с дороги и опрокинулась в реку Темник. В тот момент в салоне находились четыре человека, трое из них получили смертельные травмы.

«Автомобиль находится в воде на глубине 1,8 м. Ночное время суток, а также сильное течение осложняли работу по извлечению погибших», – говорится в сообщении. Одного пострадавшего эвакуировали работники лесной охраны.

На месте ДТП находятся сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

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