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Пятница, 23 июня 2023, 10:12 мск

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ВСУ обстреляли автодорогу в Запорожской области, есть жертвы

Автодорога на северо-востоке Запорожской области попала в пятницу под обстрел украинских войск – один человек погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

ВСУ обстреляли участок трассы Каменка – Днепровская – Васильевка – Бердянск в 7 км от села Новогоровка. В результате удара один житель получил тяжелые ранения и еще один погиб, рассказал собеседник агентства.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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