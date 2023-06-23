В Якутии три человека погибли в аварии с двумя мотоциклами

В Якутии три человека погибли и один пострадал в ДТП с участием двух мотоциклов. Как сообщили в полиции, у водителей не было прав, а байки не зарегистрированы в ГИБДД.

Авария произошла под утро в селе Бысыттаах Нюрбинского района. На грунтовой дороге столкнулись мотоциклы Regulmoto Crossroad-1 и Regulmoto sk-150-6. Управлявшие транспортными средствами молодые люди не имели водительских удостоверений.

В результате от полученных травм оба водителя скончались, одному из них было 18 лет, другому – 19. Кроме того, погиб 16-летний пассажир, 18-летняя девушка с тяжелыми травмами госпитализирована в Нюрбинскую больницу.

Отмечается, что мотоциклы не зарегистрированы в ГИБДД, ни у одного из участников трагедии не было шлемов и других средств защиты.

По факту гибели подростков проводят проверку прокуратура и СКР.

Якутск, Зоя Осколкова

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