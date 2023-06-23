На кавказском горнолыжном курорте выявили хищение 70 млн рублей при продаже ски-пассов

Спецслужбы выявили банду преступников, занимавшихся хищением при продаже электронных пропусков на горнолыжном курорте в Кабардино-Балкарии. Ущерб от действий злоумышленников превысил 70 млн рублей.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России выявлена и пресечена деятельность организованной преступной группы, специализировавшейся на хищении денежных средств, полученных от продажи электронных пропусков (ски-пассов) на подъемники горнолыжного курорта Кабардино-Балкарской республики, входящего в структуру акционерного общества «Кавказ.рф», – сообщили в Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным правоохранителей, специалист по техническому сопровождению платежно-пропускной системы туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус» вступил в сговор с кассирами. Преступники похищали часть средств, вырученных от продажи пропусков. Ущерб превысил 70 млн рублей.

В результате были задержаны пять участников банды. Решением суда арестовано движимое и недвижимое имущество причастных к преступной схеме лиц на сумму выше 250 млн рублей. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей.

Пятигорск, Зоя Осколкова

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