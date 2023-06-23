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Пятница, 23 июня 2023, 13:59 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Дагестане один человек пострадал во время взрыва газа

Фото: ГУ МЧС по Дагестану

В дагестанском Каспийске произошел взрыв газовоздушной смеси в многоэтажке. Пострадала женщина.

Инцидент произошел в частично заселенном девятиэтажном доме. После взрыва возник пожар, сообщили в региональном управлении МЧС.

Прибывшие на место пожарные потушили возгорание. Площадь пожара составила 50 кв. м.

«Пострадала женщина, госпитализирована с ожогами, состояние уточняется», – добавили в ведомстве.

Каспийск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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