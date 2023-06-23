В Запорожской области обнаружен очередной схрон с оружием

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в пятницу, 23 июня, сообщил, что в Бердянском районе был обнаружен очередной тайник с оружием и боеприпасами.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «И снова схрон с гранатомётом и боеприпасами. При проведении оперативно-поисковых мероприятий в Бердянском районе Запорожской области сотрудники полиции совместно с коллегами из росгвардии обнаружили в лесополосе тайник с оружием и боеприпасами. Стражи порядка изъяли из «схрона» ручной гранатомёт РПГ – 26, 18 выстрелов осколочных гранатомётных и около 250 патронов различного калибра».

«Сейчас все изъятое направлено на экспертизу, проводится проверка, полицейские устанавливают лиц, оборудовавших данный тайник, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ «незаконное хранение оружия и боеприпасов», – добавил член главного совета администрации Запорожской области.

Мелитополь, Иван Бабурин

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