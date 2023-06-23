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Суббота, 24 июня 2023, 00:05 мск

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Авиалайнер флагманской авиакомпании Гонконга совершил экстренную посадку. Есть пострадавшие

Пассажирский самолет авиакомпании Cathay Pacific совершил аварийную посадку в Гонконге. 18 человек получили ранения, – передает местный телеканал RTHK.

Согласно сообщению телеканал, авиалайнер флагманской авиакомпании Гонконга следовал из своего базового аэропорта в Лос-Анджелес. «Во время взлета у самолета шина одного из шасси перегрелась и взорвалась, после чего экипаж принял решение вернуться в Гонконг. Во время экстренной посадки пострадали предварительно 18 человек».

Гонконг, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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