В Красноярском крае подростка насмерть придавило бетонной плитой

В Красноярском крае подросток получил смертельные травмы в заброшенном здании, на него упала бетонная конструкция. Об этом сообщает местная прокуратура.
Трагедия произошла в селе Сушиновка. 14-летний мальчик и его приятель забрались в заброшенное здание. В какой-то момент подросток прыгнул и на него обрушилась часть стены.
Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали, но повреждения были настолько обширными, что он вскоре скончался.
В связи с гибелью подростка прокуратура Уярского района организовала проверку. Отмечается, что ранее от главы сельсовета уже требовали обеспечить безопасность на этом объекте.
Красноярск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube