В Красноярском крае подростка насмерть придавило бетонной плитой

В Красноярском крае подросток получил смертельные травмы в заброшенном здании, на него упала бетонная конструкция. Об этом сообщает местная прокуратура.

Трагедия произошла в селе Сушиновка. 14-летний мальчик и его приятель забрались в заброшенное здание. В какой-то момент подросток прыгнул и на него обрушилась часть стены.

Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали, но повреждения были настолько обширными, что он вскоре скончался.

В связи с гибелью подростка прокуратура Уярского района организовала проверку. Отмечается, что ранее от главы сельсовета уже требовали обеспечить безопасность на этом объекте.

Красноярск, Зоя Осколкова

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