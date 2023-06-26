Житель Амурской области отравлял деньги ВСУ для покупки дронов-камикадзе

Жителя Амурской области задержали по подозрению в госизмене. По данным спецслужб, он оказывал финансовую помощь вооруженным силам Украины.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый осуществил более десяти переводов личных денежных средств для приобретения ВСУ дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники в целях ее использования против ВС РФ», – сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела о госизмене. Отмечается, что мужчина является уроженцем Львовской области.

«Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», – добавили в ЦОС.

Благовещенск, Зоя Осколкова

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