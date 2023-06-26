российское информационное агентство 18+

Черные Ножи

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 26 июня 2023, 11:57 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Житель Амурской области отравлял деньги ВСУ для покупки дронов-камикадзе

Жителя Амурской области задержали по подозрению в госизмене. По данным спецслужб, он оказывал финансовую помощь вооруженным силам Украины.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что подозреваемый осуществил более десяти переводов личных денежных средств для приобретения ВСУ дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники в целях ее использования против ВС РФ», – сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержанный стал фигурантом уголовного дела о госизмене. Отмечается, что мужчина является уроженцем Львовской области.

«Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», – добавили в ЦОС.

Благовещенск, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Дальний Восток, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,