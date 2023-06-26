В аварии под Новосибирском погибли три лошади

В Новосибирской области перевернулся грузовик, перевозивший лошадей. Животные погибли.
ДТП произошло в Карасукском районе, сообщается в телеграм-канале «ЧП Инцидент Новосибирск». Грузовик с лошадьми ехал со стороны села Благодатное в сторону Шилово-Курьи.
Водитель не справился с управлением, «КамАЗ» перевернулся. По предварительной информации, погибли три лошади. Отмечается, что водитель не пострадал.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
Новосибирск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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