В Стамбуле более ста человек задержали после участия в «марше гордости»

В общей сложности 113 человек были арестованы вчера во время так называемого «марша гордости» в Стамбуле. Мероприятие было остановлено полицией после того, как несколько сотен демонстрантов в течение примерно десяти минут маршировали по центральным районам города, распевая лозунги и размахивая радужными флагами.

«Будущее нашей нации зависит от сохранения института семьи и от наших моральных ценностей. Мы не допустим никакой деятельности, подрывающей институт семьи. Задержано 113 человек, которые действовали в целях пропаганды. Пожалуйста, не делитесь их действиями, даже если хотите их критиковать», – написал префект города Давут Гюль в Twitter.

По случаю так называемого «марша гордости» центральные районы Стамбула накануне были полностью оцеплены полицией, которая перекрыла доступ ко многим дорогам, а линии метро, ​​проходящие через центр, были закрыты с утра. После короткого шествия активисты разошлись, но многих из них полиция успела зафиксировать и позже доставить в участки.

Стамбул, Елена Васильева

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