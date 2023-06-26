В Александрии обрушился 13-этажный дом – спасатели ищут людей под завалами

В египетской Александрии в понедельник обрушилось 13-этажное здание. Об этом сообщает газета Al-Ahram.

По ее данным, здание практически разрушено. Известно, что на его первом этаже располагался супермаркет. Под обломками дома могут находиться не только его жители, но и посетители супермаркета. В результате инцидента повреждены несколько автомобилей.

Точное число людей, остающихся под завалами, не уточняется. Причина обрушения пока неизвестна.

Издание Youm7 в свою очередь отмечает, что под обломками здания находится большое количество людей. На месте работают спасатели.

По данным телеканала Al Jazeera, в результате ЧП пострадал по меньшей мере один человек.

По информации СМИ, в рухнувшем доме в летнее время обычно размещались туристы.

Александрия, Наталья Петрова

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