В зоопарке Ростова-на-Дону начался крупный пожар

ГУ МЧС России по Ростовской области в понедельник, 26 июня, сообщило, что в Ростове-на-Дону на территории зоопарка произошло возгорание на площади 300 кв. м.

В пресс-службе ростовских экстренных служб сообщили, что «Пожар произошел на территории зоопарка в Ростове-на-Дону, спасатели выехали на место происшествия – Зоологическая, 3. Площадь пожара составила достигла 300 кв. м. С территории учреждения эвакуируют животных».

Как сообщает РИА Новости, зоопарк Ростова-на-Дону является одним из крупнейших в России и Европе, он занимает территорию почти в 57 гектаров, что, к примеру, в два с половиной раза больше, чем у московского. В Ростовском зоопарке содержатся около 5 тысяч животных, относящихся к 400 видам, из которых более 30 видов внесены в Красную Книгу России.

Ростов-на-Дону, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»