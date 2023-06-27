В аварии под Самарой погибли шесть человек

В Самарской области произошло столкновение легковушки и минивэна. В результате шесть человек погибли, восемь пострадали. Прокуратура начала проверку.

ДТП произошло на 110-м километре трассы А300. Погибли пять человек из одной машины и еще один из другой. Восемь пострадавших госпитализированы с различными травмами. Отмечается, что детей среди жертв нет.

По данным экстренных служб, все участники аварии являются гражданами Узбекистана и Киргизии. Минивэн был зарегистрирован за пределами России.

Предположительно, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля, который выехал на встречную полосу и допустил столкновение с микроавтобусом.

Самара, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»