Судимый за убийство мужчина сбежал через подкоп в Красноярском крае

В Красноярском крае местный житель сбежал из-под ареста через подкоп. Мужчина был судим за убийство и не соблюдал ограничения после освобождения.

33-летнего жителя Канска задержали 20 июня, он нарушил ограничения при административном надзоре, которые должен был соблюдать до 2030 года. Ранее он отбыл наказание в колонии за убийство, хищение и разбой.

Задержанного на 10 дней поместили в спецприемник, из которого он сбежал, прятавшись за мусорным баком и сделав подкоп.

Впрочем, побыть на свободе беглецу не удалось. Его быстро отыскали и вернули под стражу. Теперь ему грозит новое уголовное дело.

Красноярск, Зоя Осколкова

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