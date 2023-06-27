Жителей Сочи и туристов предупредили о ливнях и риске схода селей

Власти Сочи предупредили жителей и гостей города-курорта о сильных дождях с грозами, которые ожидаются в течение суток 27 июня. На фоне ливней в реках может произойти резкий подъем воды, возрастает риск схода селевых потоков, сообщила пресс-служба горадминистрации.
Городские службы и оперативный штаб переведены в усиленный режим работы.
Сочинцам и туристам рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, «а также предпринять все необходимые меры предосторожности», – говорится в сообщении мэрии города.
Сочи, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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