В Красноярске задержали банду, обналичившую более полумиллиарда рублей

В Красноярске задержали четверых мужчин, которые незаконно обналичивали деньги. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Было установлено, что четверо мужчин, действуя в составе организованной группы, создали более 60 фирм-однодневок, которые использовали с схеме обналичивания денег.

«Используя поддельные платежные поручения с расчетных счетов указанных компаний, подозреваемые вывели из легального безналичного оборота свыше 526 млн рублей», – говорится в сообщении.

Задержанные стали фигурантами уголовных дел о неправомерном обороте средств и незаконном образовании юридического лица (ч. 2 ст. 187, п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ).

Красноярск, Зоя Осколкова

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