В Пскове произошел разлив ртути. На место выехали сотрудники МЧС.

Ртуть на тротуаре и проезжей части улицы Индустриальной заметил местный житель. Он сообщил в экстренные службы.

В МЧС сообщили, что вызов поступал и на место выезжала оперативная группа. Ртуть разлилась по площади в четыре квадратных метра. Место разлива огородили.

В мэрии добавили, что в настоящее время прорабатывается вопрос уборки территории. Обстоятельствами случившегося занимается комитет по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Пскова.

Псков, Зоя Осколкова

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