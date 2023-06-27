Школьники массово отравились на выпускном в Петербурге – семеро госпитализированы

В Санкт-Петербурге семеро подростков попали в больницы с отравлением после выпускного вечера в ресторане Grand Bianco. Всего зарегистрировано 19 случаев острой кишечной инфекции среди учащихся шести школ и их родителей. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Северной столице. У двух заболевших выявлен норовирус.

Все заболевшие 24-25 июня участвовали в банкетах по случаю окончания школы в ресторане Grand Bianco на канале Грибоедова.

По информации надзорного ведомства, при проведении внеплановой проверки в ресторане выявлены грубые нарушения при приготовлении блюд, несоблюдение сроков годности и хранения продуктов, несоблюдение требований к санитарному содержанию производственных помещений, а также несоблюдение персоналом требований к прохождению медосмотров и вакцинации. Кроме того, снято с реализации и утилизировано более 220 кг продукции. В отношении компании составлен протокол о временном запрете деятельности. Материалы дела готовятся для направления в суд для приостановления деятельности.

По результатам проверка возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое отравление людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ), сообщила городская прокуратура. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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