В пустыню превратилось 70% территории Ирака

Специалист Управления по охране окружающей среды в иракской провинции Наджаф Хайдер Флейх заявил, что опустынивание территории Ирака в настоящее время достигло почти 70%, – сообщает во вторник, 27 июня, издание Iraqi News.

Хайдер Флейх в комментарии изданию сказал: «Растущие темпы опустынивания вызваны снижением уровня воды в реках, текщих с территории Ирана и Турции. Масштаб опустынивания в провинции Наджаф сейчас составляет 35%, в то время как в целом по Ираку он достиг уже 69,7%».

«Из-за острой нехватки воды даже на сельскохозяйственные нужды опустынивание на юге Ирака выросло на 5% по сравнению с прошлым годом, что, в свою очередь, вынудило многих фермеров покинуть свои земли», – добавил специалист Управления по охране окружающей среды в иракской провинции Наджаф.

Багдад, Иван Бабурин

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