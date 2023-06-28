Под Красноярском ищут вооруженного двумя ружьями подростка

В Красноярском крае сотрудники полиции разыскивают 17-летнего подростка, который украл из сейфа друга отца огнестрельное оружие и патроны, а затем скрылся. Об этом сообщает региональный полицейский главк.

С заявлением в полицию обратился житель города Бородино. Мужчина сообщил, что из его личного сейфа пропали две единицы зарегистрированного огнестрельного оружия и несколько патронов к ним.

Правоохранители установили, что к хищению причастен подросток 2006 года рождения. Парень, находясь в гостях у своего знакомого, забрал из отцовского сейфа огнестрельное оружие с патронами, после чего скрылся.

Вооруженного подростка разыскивают личный состав горотдела полиции и правоохранители из близлежащих ОВД.

Красноярск, Наталья Петрова

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