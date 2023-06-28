Из-за урагана в Забайкалье погибли несколько коров

В Забайкалье штормовой ветер сорвал крыши с сельскохозяйственных построек. В результате погиб скот. Об этом сообщают местные СМИ.

Непогода обрушилась на несколько районов региона сегодня ночью. В селе Илим было повреждено здание зерносклада бывшего колхоза, где в тот момент находились несколько коров. В результате три буренки погибли, часть животных удалось спасти, они получили травмы.

Кроме того, ветром снесло крыши нескольких жилых домов, со школы сорваны пять листов шифера.

Из-за обрыва электропроводов почти весь Нерчинский район остался без света. Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.

«В кратчайшие сроки электричество вернут в дома жителей Илима, затем будут организованы работы по устранению ущерба, нанесенного стихией», – сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

Чита, Зоя Осколкова

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