Потерявшегося в непроходимой тайге мальчика нашли живым

Спасатели нашли пропавшего накануне в глухой тайге в Амурской области 11-летнего мальчика. Об этом сообщают МЧС России и региональное управление Следственного комитета России.

По информации СКР, мальчика нашли в труднодоступной местности лесного массива Архаринского муниципального округа. «Ребенок доставляется в медицинское учреждение для осмотра», – говорится в сообщении.

Мальчик пропал в лесу в районе реки Малый Урил во время охоты с отцом. Ребенок в какой-то момент отошел вглубь леса и потерялся. Его отец обратился за помощью к спасателям. На поиски мальчика отправились сотрудники МЧС и волонтеры. К поискам привлекались вертолет МЧС Ми-8, а также высокопроходимая техника и беспилотники. Поисковую операцию осложняли труднодоступная местность и сильный дождь.

Благовещенск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»