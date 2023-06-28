ПВО отбила ракетный удар ВСУ по Мелитополю

Силы противоздушной обороны России отразили ракетную атаку украинских войск по Мелитополю. Никто не пострадал. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативные службы Запорожской области.

В ночь на среду, 28 июня, в 00:30 мск ВСУ попытались нанести удар по Мелитополю, но все ракеты перехватила ПВО. «По уточненной информации, успешно отработала система ПВО», – рассказал собеседник агентства. Обошлось без пострадавших и повреждений.

Ранее администрация Мелитополя сообщила о взрывах в городе. Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уточнил, что в Мелитополе прозвучало шесть взрывов.

Мелитополь, Наталья Петрова

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