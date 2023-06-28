В Бердянске «накрыли» подпольное казино, прибыль от которого шла ВСУ

В городе Бердянске Запорожской области правоохранители пресекли работу нелегального казино, прибыль от которого направлялась на финансирование украинских вооруженных сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Казино располагалось в помещении, которое по документам было арендовано под склад. Владельцы подпольного заведения осуществляли деятельность через подставных лиц.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий силовики изъяли игровые автоматы. Проводится дополнительная проверка.

Мелитополь, Наталья Петрова

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