В США с рельсов сошел пассажирский поезд

В американском штате Калифорния в среду, 28 июня, после столкновения с грузовиком с рельсов сошел пассажирский поезд после столкновения с грузовым автомобилем, – передает агентство Associated Press.

В сообщении агентства говорится: «Железнодорожный состав с семью вагонами компании Amtrak, перевозивший 190 человек сошел с рельсов после того, как его протаранил грузовой автомобиль в районе города Мурпарк в 80 км от Лос-Анджелеса. На месте происшествия начался пожар. Пострадал один из машинистов состава».

.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»