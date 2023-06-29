Дождалась ночи и пошла убивать: сибирячка зарезала четверых собутыльников

Жительница города Березовского Кемеровской области задержана по подозрению в убийстве четырех собутыльников – двух мужчин и двух женщин. Их тела с множественными ножевыми ранениями были обнаружены 28 июня в одном из домов города. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, 52-летняя женщина расправилась со знакомыми, находясь в гостях, во время распития спиртных напитков. «В ночное время женщина поочередно причинила ножевые ранения находившимся в доме 34- и 40-летней женщинам, 40- и 46-летнему мужчинам. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте», – говорится в сообщении ведомства.

После расправы подозреваемая, угрожая ножом, заставила присутствующих в доме подростков замыть следы крови и вынести из дома мобильные телефоны жертв и телевизор.

По дороге к дому подозреваемой школьникам удалось сбежать. Они рассказали о случившемся учителям, которые обратились в полицию.

Женщину задержали. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). В настоящее время решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении обвинения. Что послужило поводом для жестокой расправы, пока не сообщается. Подозреваемой назначили психиатрическую экспертизу.

Кемерово, Наталья Петрова

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