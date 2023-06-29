Французские спецподразделения направлены на подавление беспорядков в пригород Парижа

Специализированные подразделения полиции, в четверг, 29 июня, направлены в крупнейший пригород французской столицы – Нантер, где в данный момент происходят массовые беспорядки в связи с убийством 17-летнего подростка полицейским, – сообщает Le Figaro.

В сообщении издания говорится: «Специализированные подразделения полиции направляются во французский Нантер, в том числе, группа вмешательства национальной жандармерии (GIGN), элитное подразделение полиции (RAID) и бригада поисков и реагирования (BRI) направляются в Нантер, где проходит марш памяти о 17-летнем юноше, который погиб во вторник от пули полицейского. В манифестации принимают участие около 6,2 тысячи человек. В ходе протестов происходят ожесточенные стычки радикалов с полицией».

Также сообщается, что власти города Кламар близ Парижа установили ночной комендантский час.

Париж, Иван Бабурин

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