В Нью-Йорке после дорогостоящего ремонта загорелся магазин Tiffany

В Нью-Йорке на Пятой авеню в четверг, 29 июня, в недавно отремонтированном здании загорелся магазин Tiffany & Co вспыхнул пожар, – сообщает Daily Mail.

Корреспондент издания в своем Twitter-аккаунте разместила видео пожара и сообщила, что «огонь вспыхнул в нижней части здания, и, по предварительным данным, источником возгорания является электрическое хранилище. Это произошло в тот момент, когда персонал готовился открывать его для покупателей. Никто серьезно не пострадал, но некоторых сотрудников доставили в больницу на машинах скорой помощи».

Представитель пожарного управления Джозеф Карлсен сообщил журналистам, что «из здания эвакуировали около 100 человек. Легкие ранения получили два человека».

Как сообщают эксперты, длительный и дорогостоящий ремонт здания Tiffany & Co обошелся в 500 миллионов долларов.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»