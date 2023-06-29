США предостерегли своих граждан во Франции от появления в местах с беспорядками

Посольство США в Париже в четверг, 29 июня, призвало своих сограждан избегать во Франции районов с беспорядками, которые не прекращаются в стране третий день и были спровоцированы с убийством 17-летнего молодого человека сотрудником полиции.

В объявлении на сайте посольства США во Франции говорится: «Гражданам США следует избегать массовых собраний и мест, где наблюдается значительная активность полиции, так как они могут перерасти в насилие и привести к столкновениям. Общественный транспорт во Франции в эти дни находится под угрозой. В случае невозможности вернуться домой гражданам США рекомендуют обратиться в Красный Крест».

Отметим, что согласно сообщениям французских СМИ беспорядки в городах Франции продолжаются уже третий день. Протесты охватили Лилль, Амьен, Сент-Этьен, Дижон, Страсбург, Лион и пригороды Парижа. Власти Франции мобилизовали 40 тыс. полицейских. В пригороде Парижа Нантере участники протестов подожгли офис банка Crédit Mutuelle.

Париж, Иван Бабурин

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