Голодный тигр напал на рабочего в Хабаровском крае

Тигр напал на лесозаготовителя в Хабаровском крае. Об этом сообщило Управление охотничьего хозяйства регионального правительства. Рабочий получил легкие травмы, ему удалось отпугнуть работающей бензопилой.

Нападение краснокнижного хищника на мужчину произошло 28 июня. «Сильно истощенный тигр напал на рабочего лесозаготовительной бригады на делянке в 5 км от поселка Золотой муниципального района им. Лазо, человеку нанесены легкие телесные повреждения», – говорится в сообщении ведомства в Telegram.

По информации хабаровских СМИ, на место прибыла группа сотрудников краевого управления охотничьего хозяйства для патрулирования лесного массива.

Напомним, в марте губернатор края Михаил Дегтярев сообщал о существенном увеличении конфликтных ситуаций с амурскими тиграми. Одна из главных причин происходящего – сокращение популяции кабана, традиционной кормовой базы, из-за африканской чумы свиней. В регионе было подписано постановление о запрете охоты на этот вид парнокопытных на три года.

Хабаровск, Наталья Петрова

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