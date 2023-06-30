В Кузбассе 12 детей попали в больницу с отравлением

В Кемеровской области 12 детей попали в больницу с кишечной инфекцией. Все пострадавшие отдыхали в местном санатории.

282 ребенка заехали в санаторий в городе Салаир Гурьевского района 24 июня. Через два дня 10-летний мальчик почувствовал недомогание, его начало тошнить. Родители забрали приболевшего сына домой.

На следующий день плохое самочувствие наблюдалось еще у восьмерых детей. Медработник санатория оказывал необходимую помощь, несмотря на это к 29 июня число заболевших выросло до 12. Тогда было принято решение вызвать скорую. Детей госпитализировали в больницу города Гурьевска, где врачи диагностировали кишечную инфекцию неустановленной этиологии.

Проверку по факту массового отравления проводят правоохранительные органы, сообщает телеграм-канал «Shot».

Кемерово, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»