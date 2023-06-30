В Польше задержали российского хоккеиста и обвинили в шпионаже

Российский хоккеист задержан в Польше по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил генпрокурор республики и министр юстиции Збигнев Зебро.

«Был пойман шпион, действовавший под видом спортсмена. Россиянин играл в хоккейном клубе первой лиги. Это уже 14-й задержанный член разрабатываемой нами шпионской сети», – написал он в твиттере. Имя задержанного не раскрывается.

Как утверждают польские спецслужбы, гражданин России по заданию иностранной разведки исследовал критически важную инфраструктуру в нескольких воеводствах.

По информации следствия, задержанный находился в Польше с октября 2021 года. Ему предъявлены обвинения в участии в организованной преступной группе и работе на иностранную разведку.

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. По решению суда он арестован на три месяца.

Варшава, Наталья Петрова

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