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Пятница, 30 июня 2023, 12:30 мск

Новости Скандалы и происшествия

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При взрыве на нефтегазодобывающем предприятии в Татарстане погибли два человека

В Татарстане произошел взрыв на территории нефтегазодобывающего управления «Елховнефть». По предварительным данным, погибли два человека.

Инцидент произошел в селе Старое Маврино. В этот момент 47-летняя женщина и 50-летний мужчина занимались очисткой резервуара на пожарной установке. От полученных травм они скончались на месте.

Кроме того, возник пожар на площади в два квадратных метра. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.

Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Казань, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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