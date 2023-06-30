При взрыве на нефтегазодобывающем предприятии в Татарстане погибли два человека

В Татарстане произошел взрыв на территории нефтегазодобывающего управления «Елховнефть». По предварительным данным, погибли два человека.
Инцидент произошел в селе Старое Маврино. В этот момент 47-летняя женщина и 50-летний мужчина занимались очисткой резервуара на пожарной установке. От полученных травм они скончались на месте.
Кроме того, возник пожар на площади в два квадратных метра. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.
Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Казань, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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