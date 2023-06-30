Во Франции приняли решение использовать бронетехнику для подавления беспорядков

Премьер-министра Франции Элизабет Борн в пятницу, 30 июня, из-за продолжающихся беспорядков в стране объявила объявила о развертывании бронетехники жандармерии, сообщает телеканал BFM TV.

Глава французского кабмина поручила министу внутренних дел Жеральду Дарманену предоставить 18 бронетранспортеров национальной жандармерии для подавления беспорядков.

Ранее сегодня президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил в беспорядках соцсети и видеоигры.

«Социальные сети сыграли важную роль в движениях последних нескольких дней. Мы видели в Snapchat и Tik Tok и на некоторых других соцсетях как организовывалось как групповое насилие, так и форма имитации насилия, которая в случае молодых людей приводит к форме ухода от реальности», – заявил глава Пятой республики.

Массовые беспорядки во Франции начались после того, как во вторник во время проверки на дороге в пригороде Парижа Нантере полицейские застрелили 17-летнего подростка. В ходе непрекращающихся протестов манифестанты по всей стране поджигают автомобили, здания полиции и мэрии. В ночь на пятницу, 30 июня, во Франции было задержано более 600 нарушителей, пострадали около 250 полицейских и жандармов.

Париж, Иван Бабурин

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