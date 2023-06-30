Готовится штурм аэропорта Кишинева

МВД Молдавии в пятницу,30 июня, объявило, что спецслужбы республики готовятся к штурму помещения в аэропорту Кишинева, где забаррикадировался неизвестный, открывший стрельбу в воздушной гавани, – сообщает агентство Sputniklive.

МВД Молдавии сообщило о двух жертвах стрельбы в аэропорту Кишинева. По данным местных СМИ, стрелявший в аэропорту Кишинева забаррикадировался с заложниками. Спецназ республики готовится к штурму.

Ранее местные СМИ сообщали, что стрелявший прилетел из Турции. Неизвестный открыл огонь, когда его не пустили в Молдавию, в результате чего погиб один пограничник, который был убит из его табельного оружия (эта информация тоже официально не подтверждена).

На данный момент авиасообщение в аэропорту Кишинева приостановлено.

Кишинев, Иван Бабурин

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