Стрелявший в аэропорту Кишинева мужчина ранен при задержании

МВД Молдавии в пятницу, 30 июня, сообщило, что иностранец, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, был ранен при задержании.

В сообщении пресс-службы МВД Молдавии говорится: «Бойцам полицейской бригады особого назначения «Молния» удалось нейтрализовать агрессора, устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева. На данный момент опасность устранена. Нападавший получил ранения, ему оказывается медицинская помощь».

Ранее местные СМИ сообщали, что открывший стрельбу в аэропорту Кишинева мужчина прилетел из Турции. Неизвестный огонь открыл, когда его не пустили в Молдавию.

В МВД Молдавии сообщили, что в результате стрельбы жертвами стали два человека.

Кишинев, Иван Бабурин

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