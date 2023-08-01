Жителя Нижневартовска задержали после угрозы взорвать жилой дом

Правоохранители задержали мужчину в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа, который угрожал устроить взрыв в жилом доме. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Позвонивший в полицию Нижневартовска мужчина заявил, что якобы он является участником СВО и взорвет один из жилых домов с помощью боевой гранаты. На место прибыли силовики, которые и задержали злоумышленника.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Мотивы мужчины выясняются.

Ханты-Мансийск, Наталья Петрова

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