Воспитателя из Австралии обвинили в 1623 преступлениях, в том числе 136 изнасилованиях девочек до 10 лет

В Австралии 45-летнему мужчине было предъявлено обвинение в 1623 преступлениях, в том числе 136 изнасилований и 110 сексуальных связях с детьми в возрасте до десяти лет.

Данный случай все СМИ характеризуют как находящийся за гранью человеческого понимания.

Как сообщает AFP, во вторник австралийская полиция объявила об обвинении бывшего воспитателя в сексуальном насилии над 91 ребенком, которое власти назвали одним из «самых ужасных» случаев жестокого обращения с детьми в истории страны.

По данным полиции, нападения имели место в десяти различных детских садах в период с 2007 по 2022 год и были направлены исключительно на «девочек препубертатного возраста». Самым маленьким жертвам был один год.

Полиция добавила, что 45-летнему мужчине было предъявлено обвинение в 1623 преступлениях, включая 136 изнасилований и 110 половых актов с детьми в возрасте до десяти лет.

87 австралийских жертв

Следователи арестовали мужчину после того, как нашли детскую порнографию в даркнете, ее предыстория помогла проследить след до заведения в Брисбене, самом густонаселенном городе западного штата Квинсленд.

На телефоне подозреваемого и его компьютере было обнаружено более 4000 изображений и видео.

Из 91 предполагаемой жертвы 87 являются австралийцами, и полиция считает, что остальные четверо стали жертвами этого человека в период с 2013 по 2014 год, когда он некоторое время работал за границей.

Полиция заявила, что сотрудничает с международными агентствами, чтобы найти четырех жертв, но не сообщила, в каких странах они их ищут.

«Я не могу утешить опознанных родителей и детей», – заявила заместитель федерального комиссара Джастин Гоф. – Это тяжелое время для семей, тех, кто заботится (о детях) и общества в целом».

Преступления расследуют 35 детективов

Заместитель комиссара Нового Южного Уэльса Майкл Фицджеральд рассказал СМИ, что это был один из худших случаев, которые он когда-либо видел. «Я могу только сказать, что я долго служу в полиции и удивить меня сложно, но это – просто ужасный случай».

Около 35 детективов и следователей из штатов Квинсленд и Новый Южный Уэльс составили команду, ответственную за отсеивание детской порнографии, обнаруженной полицией.

Команда объяснила, что мужчина прошел строгую проверку биографических данных, необходимую для работы в детских центрах в Австралии. Он должен предстать перед судом в Квинсленде 21 августа.

Как только эти судебные разбирательства будут завершены, он будет экстрадирован в Новый Южный Уэльс, где ему придется отвечать по другим обвинениям.

Москва, Елена Васильева

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