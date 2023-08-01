В Приморье из-за укусов медуз госпитализированы 13 человек

В больницы Приморского края за три дня попали 13 человек после укуса медуз. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Возраст пациентов от 17 до 66 лет. У них наблюдались такие симптомы, как болевой суставной синдром и кашель.

В настоящее время пациенты получают лечение и через 3-4 дня будут выписаны из стационара, уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Пострадавшие обратились к медикам после купания в Муравьиной бухте в Уссурийском заливе, в бухте Новик на острове Русский и на берегу Амурского залива ужелезнодорожной станции Санаторная в пригороде Владивостока.

Врачи отмечают, что такое количество пострадавших находится в пределах нормы с учетом жаркого лета.

Владивосток, Наталья Петрова

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