В Приморье из-за укусов медуз госпитализированы 13 человек

В больницы Приморского края за три дня попали 13 человек после укуса медуз. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.
Возраст пациентов от 17 до 66 лет. У них наблюдались такие симптомы, как болевой суставной синдром и кашель.
В настоящее время пациенты получают лечение и через 3-4 дня будут выписаны из стационара, уточнили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Пострадавшие обратились к медикам после купания в Муравьиной бухте в Уссурийском заливе, в бухте Новик на острове Русский и на берегу Амурского залива ужелезнодорожной станции Санаторная в пригороде Владивостока.
Врачи отмечают, что такое количество пострадавших находится в пределах нормы с учетом жаркого лета.
Владивосток, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube