Двое ранее судимых жителей Карелии убили 6 человек и подожгли их дома

В Прионежском районе Карелии обнаружены убитыми шесть человек. Их тела нашли в двух сгоревших домах. Подозреваемые в совершении преступления уже задержаны. Ими оказались двое ранее судимых местных жителей.

По информации телеграм-канала «112», сегодня в пять часов утра в Прионежском районе загорелись два частных дома. После тушения пожара на пепелище нашли тела шести человек. Предполагается, что их убили, а затем сожгли их дома, чтобы скрыть преступление. В сообщении отмечалось, что личность убийцы и мотив устанавливаются.

Издание «Столица на Онего» уточнило со ссылкой на источник, что преступление было совершено в поселке Деревянное. В одном из сгоревших домов было найдено четыре тела, на втором пепелище обнаружили два трупа. У двоих убитых были ножевые ранения, у остальных жертв также имеются признаки насильственной смерти.

По подозрению в совершении расправы полиция задержала в поселке Деревянное двоих ранее судимых местных жителей. Оба подозреваемых в момент задержания находились в состоянии алкогольного опьянения.

Позже СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по факту убийства шести жителей поселка Деревянное.

«Ночью 1 августа 2023 года в поселке Деревянное Прионежского района в результате тушения пожара в двух деревянных домах обнаружены тела шести человек. В одном доме – двое мужчин с термическими ожогами, в соседнем доме – тела четверых человек, одна из них женщина, с термическими ожогами и ножевыми ранениями. В совершении преступления подозреваются двое ранее судимых местных жителей, которые задержаны», – говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета РФ. Следователи готовят ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

На поселке Деревянное работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. «С подозреваемыми проводятся следственные действия», – отметили в ведомстве. Для определения точной причины смерти погибших будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

По информации МВД России, подозреваемым 37 и 38 лет. Личности погибших устанавливаются, отметили в ведомстве. «По предварительной версии, причиной произошедшего стал давний конфликт на бытовой почве», – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Петрозаводск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»