В Анапе ранее судимый мужчина проник в детский лагерь и надругался над детьми

В Анапе за действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних задержан ранее судимый 49-летний мужчина. Как сообщают представители СУ СКР по Краснодарскому краю, приезжий из Воронежской области проник на территорию лагеря, потом – в в комнату отдыха, где находились девочки, и совершил в отношении детей действия сексуального характера.

Как сообщают СМИ, преступления были совершены в лагере «Счастливое действо».

Подозреваемый задержан, проводятся следственные мероприятия. По данным Telegram-канала Shot, от действий насильника пострадали четыре девочки из ДНР и одна из Московской области. Возраст потерпевших от 10 до 12 лет. Задержанный на допросе у следователей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних».

Следователи выясняют, как именно ранее судимый за проникновение в жилой дом и употребление наркотиков уголовник попал на территорию детского лагеря.

Анапа, Елена Васильева

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