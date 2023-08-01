Япония готовится провести эвакуацию 760 тысяч человек из-за тайфуна

Япония готовится к эвакуации 760 тысяч человек из-за угрозы последствий тайфуна Ханун. Он приближается к острову Окинава с южной стороны.

Местные власти призвали жителей переселяться во временные приюты.

Согласно прогнозу, на Окинаве ожидаются сильный ветер, проливные дожди и волны высотой до 12 метров. Кроме того, на остров отменено 500 рейсов на вылет и прилет, что затронуло более 74 000 пассажиров. Ожидается, что тайфун, пересекающий Тихий океан со скоростью ветра до 180 км/ч, обрушится на департамент вечером или ночью во вторник, а затем направится в восточную часть Китая. Паромное и автобусное сообщение в связи с непогодой также приостановлено.

Токио, Елена Васильева

© 2023, РИА «Новый День»