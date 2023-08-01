Житель Курганской области три дня удерживал женщину в погребе

В Курганской области задержали жителя села Мансурово Сафакулевского округа по подозрению в удержании женщины в погребе. Инцидент произошел в конце июня этого года. Пострадавшая провела в погребе три дня. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением).

Прокуратура признала законность возбуждения уголовного дела и взяла на контроль ход расследования.

Подробности дела надзорное ведомство не уточняет.

Курган, Наталья Петрова

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