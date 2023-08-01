МИД эвакуирует российских граждан из Судана

МИД России во вторник, 1 августа, сообщил, что спецрейс военно-транспортной авиации минобороны вывез из Порт-Судана часть сотрудников посольства России.

В сообщении, опубликованном на сайте российского МИДа, говорится: «В связи с высокими рисками безопасности в условиях продолжающихся боестолкновений в Судане осуществлен вывоз из г.Порт-Судан части сотрудников переведенного из Хартума Роспосольства, а также российских граждан и членов семей, обратившихся за содействием в возвращении на Родину. Работа посольства России в Порт-Судане продолжается в штатном режиме. Самолет с россиянами утром 1 августа сел на подмосковном аэродроме «Чкаловский».

Москва, Иван Бабурин

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