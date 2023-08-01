Евросоюз принял решение эвакуировать своих граждан из Нигера

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во вторник, 1 августа заявил, что ЕС принял решение эвакуировать граждан стран сообщества из Нигера, – сообщают СМИ.

На своей странице на сайте внешнеполитической службы ЕС Боррель написал: «Мы приняли решение репатриировать выходцев из европейских стран из Нигера, и мы уже ведем эту операцию. Группы Еврокомиссии, занимающиеся вопросами гуманитарной помощи, пока остаются на месте».

Брюссель, Иван Бабурин

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