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Среда, 2 августа 2023, 01:40 мск

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СМИ: Трампа обвинили в «сговоре с целью обмана США»

Дональд Трамп Фото: Pixabay

Большое федеральное жюри присяжных США во вторник, 1 августа, поддержало выдвижение обвинений бывшему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу по четырем пунктам, включая «сговор с целью обмана США» и «вмешательство в официальные процедуры», – сообщает телеканал CNN.

Из опубликованного в судебной базе документа следует, что согласно обвинительному заключению, большое жюри присяжных согласилось с возможностью привлечения бывшего президента по следующим пунктам: «сговор с целью обмана США, сговор с целью вмешательства в официальные процедуры, вмешательство и попытку вмешательства в официальные процедуры и сговор против прав».

В обвинительном заключении, в том числе, говорится: «Подзащитный и его сообщник пытались использовать насилие и хаос в Капитолии (6 января 2021 года,– прим.ред.), призывая законодателей, на основе ложных заявлений о мошенничестве в ходе выборов, отложить утверждение их результатов».

Напомним, что накануне Трамп в своей социальной сети TRUTH Social написал, что «обвинительный акт будет нацелен, чтобы скрыть плохие новости о взятках и вымогательствах, исходящие из лагеря Джо Байдена. Так демократы попытаются вмешаться в выборы 2024 года».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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