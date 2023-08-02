В Ставрополье рейсовый автобус врезался в грузовик, есть раненые

В Ставрополье рейсовый автобус столкнулся с КамАЗом. В результате ДТП пострадали 8 пассажиров. Об этом сообщает краевое управление Госавтоинспеции.

Авария произошла сегодня около четырех часов утра на 521 км автодороги Астрахань – Элиста – Ставрополь. Водитель автобуса Hyundai не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузовика КамАЗ и въехал в него.

В больницу для осмотра на предмет наличия травм доставлены 8 пассажиров автобуса, отметили в УГИБДД. Водитель автобуса не пострадал. Всего в автобусе, направлявшемся из Астрахани в Ставрополь, находились 28 пассажиров.

По информации ведомства, за рулем автобуса был 27-летний житель Ставрополя. За последние два года он семь раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения. Со слов мужчины, пассажирскими перевозками он занимается два года, а авария случилась из-за его усталости и засыпания.

На месте ДТП работают наряды ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ставрополь, Наталья Петрова

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