В Кишиневе автомобиль протаранил ворота посольства России – водителя задержали

В Кишиневе мужчина на автомобиле Mercedes врезался в ворота посольства России и сбежал с места происшествия. Позже водителя задержали. Об этом сообщается в телеграм-канале полиции Молдавии.

Происшествие случилось около шести часов утра 2 августа. Прибывшие на место инцидента полицейские установили, что мужчина, управлявший автомобилем Mercedes, протаранил ворота посольства России в Кишиневе, после чего скрылся.

Правоохранители установили местонахождение автомобиля и догнали его, однако водитель отказался остановиться по требованию полиции и по пути повредил еще два автомобиля, при этом обошлось без пострадавших. В итоге полицейские вынудили нарушителя остановиться в Страшенском районе. В настоящее время проводятся все необходимые процессуальные действия.

Кишинев, Наталья Петрова

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